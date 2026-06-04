First Resources Aktie
ISIN: US33617N1054
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04.06.2026 13:01:27
STI constituents unchanged in June review; First Resources, Olam join reserve list
DBS remains the index’s largest stock by market capitalisation, at S$182 billionWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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