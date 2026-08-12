Grand Perfecta Aktie
WKN DE: A0MVC0 / ISIN: US78477C1036
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12.08.2026 09:34:56
STI could hit 7,000 in bull case over next 12 months: JPMorgan
Singapore stocks have been on a tear in 2026, buoyed by demand for a haven from geopolitical tensions and AI-driven volatilityWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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|Hit Co.,Ltd. Registered Shs
|1 125,00
|3,40%
|JPMorgan Chase & Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.10 Shs
|38 220,00
|0,84%
|JPMorgan Chase & Co.
|316,65
|-0,20%
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