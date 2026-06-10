Grand Perfecta Aktie
WKN DE: A0MVC0 / ISIN: US78477C1036
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10.06.2026 04:27:48
STI down as much as 1.7% after US strikes on Iran; DBS drops 3.3%
The bank’s shares fall as low as S$61.63 within the first hour of tradingWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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