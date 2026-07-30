Grand Perfecta Aktie
WKN DE: A0MVC0 / ISIN: US78477C1036
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30.07.2026 04:07:58
STI drops 0.7% after US markets tumble on rate, inflation uncertainties
DBS, OCBC and UOB are all downWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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