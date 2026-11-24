STI Education Systems hat am 23.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,05 PHP präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,060 PHP je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 7,00 Prozent auf 1,34 Milliarden PHP aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,44 Milliarden PHP erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at