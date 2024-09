STI extends winning streak to hit fresh high of 3,556 points, but SGX takes a blow

THE Straits Times Index (STI) hit yet another 52-week high on Thursday (Sep 12), gaining 0.72 per cent or 25.36 points to close at 3,556.53. Advancers beat decliners by a wider margin of 358 to 187, with S$1.5 billion worth of securities changing hands. Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times