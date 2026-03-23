Grand Perfecta Aktie
WKN DE: A0MVC0 / ISIN: US78477C1036
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23.03.2026 02:33:32
STI falls 2.1%, Nikkei drops over 4% as Asia markets decline on Trump, Iran threats
Trump says the US would ‘obliterate’ Iran’s power plants if it does not fully reopen the Strait of HormuzWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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