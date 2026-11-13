STI Foods hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

STI Foods präsentierte am 12.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 29,29 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 24,58 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 10,72 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,08 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at