STI hits 52-week high; Singtel gains 3.2%

THE Straits Times Index (STI) rode a wave of stock market optimism to hit a 52-week intraday high of 3,523.47 points on Tuesday (Sep 10). It also achieved its highest close in 52 weeks, at 3,512.67, up 0.5 per cent or 16.14 points. Advancers led decliners 302 to 230.