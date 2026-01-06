Grand Perfecta Aktie
WKN DE: A0MVC0 / ISIN: US78477C1036
|
06.01.2026 05:16:25
STI surges to new record of 4,731; next stop 5,000 points?
Regional stocks also up, with Japan’s Nikkei index closing at all-time high of 52,518.08 pointsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Grand Perfecta Inc.mehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.