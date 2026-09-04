Grand Perfecta Aktie
WKN DE: A0MVC0 / ISIN: US78477C1036
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04.09.2026 12:31:24
STI up 0.9% with Yangzijiang Shipbuilding, banks logging gains
Key regional indices are mostly up with reduced expectations of a US rate hikeWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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