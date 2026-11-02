Stichwort - China, ein Riese als Handelspartner und Konkurrent

China ist mit rund 1,4 Mrd. Einwohnern und einer Wirtschaftsleistung von 19.600 Mrd. Dollar (17.540 Mrd. Euro) die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt hinter den USA. Für Österreich ist das Land einer der wichtigsten Handelspartner und der wichtigste Absatzmarkt in Asien. Ein Arbeitsbesuch von Kanzler Christian Stocker und Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (beide ÖVP) soll auch dazu beitragen, österreichischen Firmen neue Geschäftschancen in China zu ermöglichen.

Mit einer 50-köpfigen Wirtschaftsdelegation reist Stocker heute, Montag, in Begleitung von Hattmannsdorfer nach Shanghai. Am Programm stehen unter anderem ein Besuch der China International Import Expo und Treffen mit österreichischen und chinesischen Wirtschaftsvertretern an Ort und Stelle. Für Freitag sind Gespräche in Peking mit Staatspräsident Xi Jinping und Premierminister Li Qiang angesetzt.

Rund 650 österreichische Unternehmen sind mit etwa 900 Niederlassungen in der Volksrepublik vertreten und schaffen dort nach Angaben der Wirtschaftskammer 24.000 Arbeitsplätze. Wichtigste Exportgüter sind Maschinen, Apparate und mechanische Geräte. Das ungenutzte Exportpotenzial nach China wird Wirtschaftsminister Hattmannsdorfer zufolge bis 2030 auf 5,4 Mrd. Euro geschätzt.

Unausgewogene Handelsbilanz

Österreich hat zuletzt (2025) Waren um 5 Mrd. Euro in die Volksrepublik exportiert und um 17,5 Mrd. Euro von dort importiert. 2,2 Prozent der österreichischen Wertschöpfung entfallen auf die chinesischen Endnachfrage, gleichzeitig kommen inzwischen 9 Prozent aller österreichischen Warenimporte aus China. Vorläufige Außenhandelsdaten für 2026 deuten darauf hin, dass die Importe aus China weiter zulegen, während die Exporte zurückgehen.

Mit keinem anderen Land weist Österreich ein größeres Handelsbilanzdefizit auf, dieses stieg 2025 auf rund 12,5 Mrd. Euro. Ein ähnlich ungleiches Bild beim Handel mit China zeigt sich auch in den anderen EU-Ländern und bereitet zunehmend Kopfzerbrechen. Das europäische Defizit im Warenhandel mit China beträgt 370 Mrd. Euro im Jahr, also mehr als eine Milliarde Euro pro Tag. Die Beziehungen zwischen der EU und der Ein-Parteien-Diktatur gelten als angespannt. Trotz enger Handelsbeziehungen wird die Volksrepublik zunehmend als Gegner und "systemischer" Rivale betrachtet, der europäischen Schlüsselbranchen, wie Elektromobilität und Solartechnik, das Wasser abgräbt.

Aus Sicht der EU-Kommission setzt China unfaire Handelspraktiken ein und begünstigt durch massive staatliche Subventionen industrielle Überkapazitäten, die - auch dank der unterbewerteten Landeswährung - als billige Exporte nach Europa fließen. Die EU sucht nach Wegen, den europäischen Markt zu schützen, Abhängigkeiten zu verringern und faire Wettbewerbsbedingungen zu schaffen. Kürzlich forderten die EU-Staats- und Regierungschefs die Europäische Kommission auf, neue Schutzinstrumente für die europäische Wirtschaft zu entwickeln, die schärfer und schneller greifen sollen.

China produziert weit mehr als im eigenen Land nachgefragt wird

Unterdessen belasten eine anhaltend schwache Binnennachfrage, eine hohe Jugendarbeitslosigkeit und die fortlaufende Immobilienkrise Chinas Wirtschaft. Das Land produziert weit mehr als im Inland nachgefragt wird. Viele chinesische Unternehmen setzen statt einem Preiskampf im eigenen Land lieber auf die Exportmärkte.

(Redaktionelle Hinweise: GRAFIK 1332-26-SLIDES) sag/phs