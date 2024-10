Stichwort - Das unfertige Lamarr-Kaufhaus in Wien

Es sollte das nächste Glanzstück im Portfolio des Signa-Konglomerats Ren? Benkos werden: Das Kaufhaus Lamarr auf der Wiener Mariahilfer Straße. Auf 20.000 Quadratmetern Verkaufsfläche und acht Etagen hätten lokale und internationale Marken ihr Sortiment feilbieten sollen, so die Vision. Aber die Serie an Signa-Insolvenzen brachte auch dieses Projekt ins Schleudern. Am Freitag erschien aber Licht am Ende dieses Signa-Tunnels: Die Stumpf Gruppe kauft das Haus aus der Insolvenz.

Die Bauarbeiten stehen seit einiger Zeit still. Der Bau auf der bedeutenden Einkaufsstraße "Mahü" war zuletzt nur zu etwa einem Drittel fertiggestellt. Die Stumpf Gruppe will die weitere Nutzung in den kommenden Monaten mit der Stadt Wien und dem Bezirk Mariahilf beraten, teilte sie am Freitag mit. Ausständig war vorerst auch noch eine insolvenzgerichtliche Genehmigung des Verkaufs.

Benannt wurde das Projekt jedenfalls nach der aus Wien stammenden Hollywood-Diva und Erfinderin Hedy Lamarr. Die ursprünglichen Pläne für den Shopping-Tempel auf dem Areal des einstigen Leiner-Innenstadthauses auf der "Mariahilfer" sahen eine Eröffnung im Frühjahr 2025 vor. Wobei die Namensgeberin neben zahlreichen Abbildungen im ganzen Haus in einem Museumscaf? mit Memorabilien wie Fotografien, Mode und Ähnlichem gewürdigt werden sollte.

Hinter dem Lamarr stand die Projektgesellschaft "Mariahilfer Straße 10-18 Immobilien GmbH" aus dem Hause Signa - ihr Ziel war die Errichtung und Entwicklung des Gebäudekomplexes, das dem Konzept nach auch Gastronomie sowie ein Hotel umfasste. Auch ein öffentlicher Park am Dach war vorgesehen - und die Grätzelpolitik besteht weiter auf dessen Umsetzung.

