Stichwort - Die Auto-Zulieferindustrie in Österreich

Der Jobabbau beim Auto-Zulieferer ZKW in Wieselburg (NÖ) trifft einen der zentralen Industriesektoren des Landes. Nach Eigenangaben liegt der Produktionswert der automotiven Zulieferindustrie bei rund 25 Mrd. Euro und einer Wertschöpfung von 7,4 Mrd. Euro. 81.700 Jobs würden direkt auf die Branche entfallen, indirekt sichere sie fast 200.000 Stellen ab. 900 Betriebe sind ganz oder teilweise in dem Sektor tätig, so die Branchenvertretung ARGE Automotive Zulieferindustrie.

Ein Beispiel für die Bedeutung des Sektors ist das BMW-Motorenwerk im oberösterreichischen Steyr - das größte Motorenwerk der Bayern weltweit. 2021 produzierten die rund 4.400 Mitarbeiter knapp 1,1 Millionen Motoren. Ein weiterer wichtiger Arbeitgeber ist der kanadische Zulieferer Magna mit rund 13.000 Beschäftigten in Österreich. Ein technologischer Vorzeigebetrieb wiederum ist die Grazer AVL List mit weltweit knapp 11.000 Beschäftigten.

Ein globaler Player im Bereich Motoren für Militärfahrzeuge ist Steyr Motors, der gestern - nach turbulenten Jahren - einen umfangreichen Stellenabbau bekannt gab. Aktuell sind dort rund 130 Personen beschäftigt. Ebenfalls stark im Militärsegment verankert sind die Tiroler Firmen Achleitner und Empl sowie insbesondere Rheinmetall MAN Military Vehicles in Wien.

Die Zulieferindustrie gilt als überdurchschnittlich gut zahlender Sektor, ersichtlich an den jährlichen Kollektivvertragsverhandlungen des Metallindustrie. Hier liegt der Mindestlohn aktuell bei 2.236 Euro brutto. Zum Vergleich: In der Gastronomie und Hotellerie beträgt der Mindestlohn ab 1. Mai 1.800 Euro brutto.

