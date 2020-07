STICHWORT: Donald Trump - der 'America First'-Präsident

WASHINGTON (dpa-AFX) - Als der New Yorker Immobilienmagnat Donald Trump im Juni 2015 erklärte, er wolle Präsidentschaftskandidat der Republikaner werden, galt er als krasser Außenseiter. Kaum jemand traute dem früheren Reality-TV-Star zu, sich gegen die Mitbewerber durchzusetzen - geschweige denn, tatsächlich Präsident der USA zu werden. Völlig überraschend setzte sich der politisch unerfahrene Milliardär bei der Wahl im November 2016 dann gegen seine demokratische Konkurrentin Hillary Clinton durch.

Mit seiner konfrontativen Art hat Trump seit seinem Einzug ins Weiße Haus etliche Normen und Gepflogenheiten außer Kraft gesetzt, die bis dahin galten. Weltpolitik macht der "America First"-Präsident per Twitter, wo ihm 84 Millionen Menschen folgen. Seine Gegner greift er ebenfalls über den Kurznachrichtendienst an, gelegentlich auch unter der Gürtellinie. Zu Autokraten wie Kremlchef Wladimir Putin pflegt der 74-Jährige ein gutes Verhältnis. Verbündete wie Deutschland geht Trump dagegen etwa im Konflikt um Verteidigungsausgaben hart an.

An der Seite des 45. Präsidenten der USA ist First Lady Melania (50), mit seiner dritten Ehefrau hat Donald Trump den Sohn Barron. Im Weißen Haus stehen ihm außerdem Tochter Ivanka aus der ersten Ehe und deren Gatte Jared Kushner als offizielle Berater zur Seite.

Trumps Firmen werden von den Söhnen Donald Jr. und Eric geführt, seit der Vater im Oval Office sitzt. Die Republikanische Partei hat Trump auf Linie gebracht. Anders als 2015 hatte er dieses Mal keine ernsthaften Konkurrenten, die ihm die Präsidentschaftskandidatur streitig machen wollten./cy/DP/eas