Die Verhandlungen zum Mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) der Europäischen Union für die Jahre 2028-2034 kommen in die heiße Phase. Ein Knackpunkt der Diskussionen zwischen den 27 EU-Staaten ist die Höhe des Mehrjahresbudgets und - besonders für Nettozahler wie Österreich - die Frage, wie stark das Budget gegenüber seinem Vorgänger der Jahre 2021-2027 steigt. Der Zahlenvergleich ist dabei komplexer als es zunächst scheinen mag.

Als die EU-Kommission im Juli 2025 ihren Vorschlag für den MFR präsentiert, wirkt der Zuwachs auf den ersten Blick riesig. Ein Budget von fast zwei Billionen - 1.985 Milliarden Euro. Im Vergleich zu den rund 1.250 Mrd. Euro (laut Dokument der Ratspräsidentschaft; Anm.) des Vorgängerbudgets für die Jahre 2021-27 ein Aufschlag von rund 60 Prozent. Die Beträge sind dabei in laufenden Preisen angegeben.

Welche Schwierigkeiten gibt es?

Hierin liegt gleich eine erste Schwierigkeit: Die Teuerung - ein Phänomen, das man gerade aus den letzten Jahren gut kennt - verkompliziert den direkten Vergleich beider Mehrjahresbudgets. Ein Euro im Jahr 2020 - als die EU-Staaten ihr bisher letztes Mehrjahresbudget geschnürt haben - ist mehr wert als ein Euro heute. Und ein Euro im Jahr 2034 - dann, wenn der jetzt zu beschließende MFR zu Ende geht - wird wohl real nicht mehr den gleichen Wert haben wie heute. Dazu kommt: Wenn von laufenden Preisen in der Zukunft die Rede ist, so handelt es sich dabei natürlich um eine Schätzung. Die Brüsseler Behörde rechnet dabei mit einer durchschnittlichen Inflation von zwei Prozent jährlich.

Der Vergleich wird zudem durch einen weiteren Aspekt erschwert: Das "Next Generation EU"-Programm (NGEU). Dieses beachtliche EU-Konjunkturpaket sollte die Union vor den wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Covid-19-Krise schützen - es wird über die Ausgabe europäischer Anleihen finanziert. Rechnet man die so generierten Gelder hinzu, steigt der MFR 2021-27 nochmals deutlich. Im neuen, noch auszuverhandelnden MFR wirkt NGEU umgekehrt rein. Die aufgenommenen Schulden müssen zurückgezahlt werden - rund 168 Mrd. Euro (zu laufenden Preisen) sind dafür in der nächsten Finanzperiode veranschlagt. Während NGEU im laufenden MFR die "finanzielle Feuerkraft" des EU-Budgets deutlich erhöht hat, geht in der kommenden Periode ein beträchtlicher Teil in die Schuldentilgung und somit nicht in Agrarhilfen, Kohäsionsmittel, Wettbewerbsfähigkeit und andere EU-Prioritäten.

Drittens ist zu beachten, dass der Kommissionsvorschlag längst überholt ist. Seitdem wurden mehrere neue, volumenmäßig geringere Kompromissbudgets vorgelegt - zuletzt am Samstag durch EU-Ratspräsident Ant�nio Costa. Wenn von Steigerungen des Budgets die Rede ist, muss dabei also auch immer darauf geachtet werden, ob sich diese auf den vorangegangenen MFR bezieht, oder auf den Vorschlag der Kommission. Letzterer ist dabei traditionell immer hoch angesetzt, da es sich ja um die Verhandlungsposition der EU-Exekutive handelt - wohlwissend, dass das Volumen im Lauf der Verhandlungen mit den EU-Staaten noch sinken wird. Noch höher als der Kommissionsvorschlag ist unterdessen die Verhandlungsposition des EU-Parlaments mit über 2.100 Mrd. Euro (zu laufenden Preisen) angesetzt.

Was liegt nun vor?

Der bisher letzte Kompromissentwurf des EU-Ratspräsidenten Costa sieht ein Gesamtvolumen von 1.781 Mrd. Euro in laufenden Preisen vor. In 2025er-Preisen berechnet sind es 1.583 Mrd. Euro. Der Vorschlag der EU-Kommission sah in 2025er-Preisen 1.763 Mrd. Euro vor. Costas Vorschlag bedeutet also einen Rückgang um rund 10 Prozent zum Kommissionsvorschlag.

Vergleich als Prozentsatz des Bruttonationaleinkommens

Eine andere Möglichkeit, die Budgetzahlen zu vergleichen, ist, sie als Prozentsatz des Bruttonationaleinkommens (BNE) auszudrücken. Der Vorschlag der Kommission sah einen MFR vor, der 1,26 Prozent des BNE der EU entspricht. Davon entfielen 0,11 Prozentpunkte auf die Rückzahlung der NGEU-Kredite. Ohne diese entspräche der MFR also 1,15 Prozent der Wirtschaftsleistung. Der Kompromissvorschlag Costas sieht ein Mehrjahresbudget vor, das laut einer Berechnung des EU-Parlaments ohne die NGEU-Rückzahlungen 0,97 Prozent des EU-BNE entspräche. Rechnet man die 0,11 Prozentpunkte an NGEU-Rückzahlungen hinzu, würde der Costa-Vorschlag demnach auf 1,08 Prozent kommen.

Zum Vergleich: Als die EU-Staaten sich 2020 auf den MFR für 2021 bis 2028 einigten, sind sie davon ausgegangen, dass dieser 1,11 Prozent des BNE entsprechen würde. Durch die starke Inflation in den vergangenen Jahren ist dieser Wert inzwischen aber auf geschätzte 1,02 Prozent gesunken. Allerdings sind hier noch nicht die Mehrausgaben aus dem NGEU-Programm inkludiert. Zählt man die dazu, so entsprachen die EU-Ausgaben der laufenden MFR-Periode 1,7 Prozent des BNE, heißt es in einem Dokument des wissenschaftlichen Dienstes des EU-Parlaments von Juli 2025.

Ob der MFR in Umfang nun steigt oder sinkt, lässt sich schlussendlich also nicht klar beantworten, bzw. hängt auch davon ab, welche Kennzahl man heranzieht.

(Redaktionelle Hinweise: GRAFIK 1413-26) spo/hel/ths

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