Stichwort Lebensmittel-Liste - Haferflocken und Pflanzenöl fehlen

Das Butterbrot ist in Österreich künftig steuerprivilegiert, Porridge mit Leinöl und Beeren nicht. Die Liste jener Grundnahrungsmittel, für die ab 1. Juli 2026 der Mehrwertsteuersatz von 10 auf 4,9 Prozent sinkt, umfasst Milch, Butter, Joghurt, Eier, Gemüse, Obst, Reis, Mehl, Nudeln, Brot, Gebäck und Salz. Haferflocken, Nüsse, Pflanzenöle, Beerenobst sowie Fisch, Fleisch, Wurst oder Käse finden sich hingegen nicht auf der am Mittwoch von der Regierung veröffentlichten Liste.

Neben Vollmilch gilt der niedrigere Steuersatz auch für fettreduzierte, laktosefreie und haltbare Milch, nicht jedoch für pflanzliche Milch-Alternativen. Weitere künftig steuerermäßigte Milchprodukte sind Butter und Joghurt. Ebenfalls tierischem Ursprungs und künftig nur noch mit 4,9 Prozent Steuer belegt sind Hühnereier.

Deutlich länger ist die Liste bei Gemüse. Sie umfasst Erdäpfel und Paradeiser, Zwiebel, Knoblauch und anderes Lauchgemüse, ebenso wie Kohlgemüse, Salat, Karotten, Rüben und Knollensellerie sowie Gurken. Auch für Bohnen, Erbsen und andere Hülsenfrüchte gilt der Steuersatz von 4,9 Prozent. Ebenfalls darunter fallen Kürbisse, Melanzani, Paprika und Spargel und Tiefkühlgemüse.

Keine Erdbeeren

Bei Obst ist die Liste deutlich kürzer, sie umfasst Kernobst wie Äpfel, Birnen und Quitten und Steinobst wie Marillen, Kirschen, Pfirsiche oder Zwetschken. Das Steuerprivileg gilt nur für frisches Obst, nicht für getrocknetes, gefrorenes oder verarbeitetes Obst und auch nicht für Erdbeeren und anderes Beerenobst.

Auch für einige kohlenhydratreiche Grundnahrungsmittel wird der Steuersatz gesenkt, konkret für Reis, Weizenmehl, Weizengrieß, Nudeln, Brot und Gebäck. Explizit erwähnt wird auch glutenfreies Brot. Haferflocken hingegen, die als das Nahrungsmittel mit dem besten Verhältnis in puncto Preis, Kalorien und Nährstoffbilanz gelten, sind nicht umfasst. Dafür kommt Speisesalz in den Genuss der Steuersenkung.

Trüffel und Shiitake ausgenommen

Die Liste basiert auf dem KN-Code (Kombinierte Nomenklatur), einer EU-weit einheitlichen Warenkennnummer, hauptsächlich für die Zollabwicklung und die Handelsstatistik. Da unter die Kennnummer KN 0709 nicht nur Gemüse fällt, sondern auch Pilze, werden Trüffel, Shiitake und Matsutake von der Regierung dezidiert ausgeschlossen.

