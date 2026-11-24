Alle sieben Jahre geht es in der Europäischen Union um hunderte Milliarden Euro. In teils nächtelangen Verhandlungen wird um den Mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) gerungen, der die Obergrenze für die Ausgaben der kommenden Haushaltsperiode festlegt. Angesichts zahlreicher Krisen und knapper Kassen wollen viele Mitgliedstaaten jedoch nicht mehr Geld nach Brüssel überweisen. Neue Eigenmittel sollen deshalb zusätzlichen Spielraum schaffen, doch aus den EU-Ländern kommt Widerstand.

Es kracht an allen Ecken. In der Ukraine und in Nahost herrscht Krieg, Waldbrände und Dürren setzen Europa zu, zugleich schwächelt die Wirtschaft. Die EU braucht mehr Geld, um ihr Budget als "zentrales Instrument zur Krisenbewältigung" einzusetzen - insbesondere für Sicherheit, Wettbewerbsfähigkeit, Klimaschutz und Hilfe für die Ukraine. Hinzu kommt noch die Tilgung der Corona-Schulden. Die EU-Kommission und das EU-Parlament streben daher für die Jahre 2028 bis 2034 einen MFR von gut zwei Billionen Euro (zu laufenden Preisen) an. EU-Ratspräsident Ant�nio Costa veranschlagt hingegen rund 200 Milliarden Euro weniger.

Löwenanteil aus nationalen Budgets

Die Ausgaben der EU werden zu 90 Prozent aus sogenannten Eigenmitteln finanziert. Der übrige Teil kommt aus einem eventuellen Einnahmenüberschuss der EU oder etwa aus Geldstrafen für Unternehmen, die gegen EU-Wettbewerbsrecht verstoßen. Der Löwenanteil der Eigenmittel stammt inzwischen mit rund 70 Prozent aus BNE-basierten Beiträgen der Mitgliedstaaten, die direkt aus den nationalen Budgets kommen. Eine Erhöhung des MFR würde sich also unmittelbar auf die Höhe ihrer Beiträge auswirken - und viele EU-Staaten wollen oder können nicht mehr zahlen.

Die BNE-Beiträge der Mitgliedsländer sind variabel und werden jährlich berechnet, da sie rein dem Budgetausgleich dienen. Nach Einnahmen aus den übrigen Eigenmitteln wie etwa Zöllen, dem Mehrwertsteuer-Eigenmittel und der Plastikabgabe decken die BNE-basierten Beiträge den verbleibenden Finanzierungsbedarf. Denn ein Defizit im EU-Haushalt ist gesetzlich verboten. Neue EU-Einnahmequellen erfordern Einstimmigkeit unter den EU-Staaten, eine Mehrheit des EU-Parlaments sowie die Ratifizierung durch die Mitgliedsländer.

Um die BNE-Beiträge zu senken und die Finanzierung auf breitere Beine zu stellen, schlagen EU-Kommission, EU-Rat und EU-Parlament nun neue, teils unterschiedliche, Einnahmequellen vor. Nach Schätzungen der EU-Kommission könnten ihre fünf vorgelegten Eigenmittel nach deren Einführung am 1. Jänner 2028 und Anpassungen an bestehenden Eigenmitteln - mit Ausnahme der BNE-Beiträge - jährlich rund 58,2 Milliarden Euro (zu Preisen von 2025) ins EU-Budget spülen. Auf eine ähnliche Zahl - rund 60 Milliarden Euro - kommen auch EU-Ratspräsident Costa und EU-Parlament.

ETS, CBAM und Elektroschrott

Die EU-Kommission und EU-Ratspräsident Costa wollen zum einen das Emissionshandelssystem der EU (ETS) anzapfen: So sollen 30 Prozent der Einnahmen aus den ETS-Verkäufen, die derzeit in nationale Budgets fließen, in den EU-Haushalt umgeleitet werden. Costa plädiert hier für eine schrittweise Erhöhung des Prozentsatzes. Das System sei auf europäischer Ebene entstanden und werde dort koordiniert, argumentieren laut einer AK-Studie Befürworter. Kritiker, darunter etwa Polen, halten dagegen, das Geld würde schlussendlich in den nationalen Budgets fehlen, heißt es. Die EU-Kommission rechnet durch das neue Eigenmittel ETS mit Einnahmen in Höhe von 9,6 Milliarden Euro jährlich.

Ebenso auf dem Tisch der neuen Eigenmittel der EU-Kommission und Costas liegen mögliche Einnahmen aus dem CO2-Grenzausgleichssystem (CBAM). So soll ein Anteil der Einnahmen aus dem CO2-Preis, der auf Einfuhren CO2-intensiver Waren in die EU angewandt wird, ins EU-Budget fließen. Hier erwartet sich die EU-Kommission allerdings einen im Vergleich geringen Beitrag von 1,4 Milliarden Euro jährlich.

Als dritte neue Einnahmequelle schlägt die EU-Kommission eine Abgabe der EU-Staaten auf nicht gesammelten Elektronikschrott in Höhe von 2 Euro pro Kilogramm vor. Das würde ihren Schätzungen zufolge jährlich 15 Milliarden Euro einbringen und damit den größten Beitrag unter den vorgeschlagenen neuen Eigenmitteln leisten. Costa spricht sich unterdessen für 2,25 Euro pro Kilogramm vor.

Tabak und Unternehmensabgabe

Von den Einnahmen aus der Verbrauchsteuer auf Tabak erhofft sich die EU-Behörde mit schätzungsweise 11,2 Milliarden Euro im Jahr. Konkret soll diese "europäische Tabaksteuer" - bekannt als "Tobacco Excise Duty Own Resource" (TEDOR) - einen Teil der Mindestverbrauchsteuer, die die Mitgliedstaaten auf Tabakerzeugnisse erheben, ins EU-Budget hieven. Auch hier würde die Steuer allerdings die Einnahmen der nationalen Budgets schmälern, was unter einigen EU-Staaten für Kritik sorgt. Costa schlägt ebenso eine Tabakabgabe vor - allerdings gestaffelt. Damit kommt er vor allem Luxemburg entgegen, das aufgrund eines regelrechten Tabak-Shopping-Tourismus hohe Einnahmen aus der Steuer generiert und sich gegen TEDOR entsprechend wehrt.

Viel umstritten ist das vorgeschlagene Eigenmittel mit dem Akronym CORE. Dabei handelt es sich um eine Art Unternehmensabgabe, also um einen jährlichen Pauschalbeitrag aller Unternehmen (mit Ausnahme von KMU), die in der EU tätig sind und dort verkaufen und einen Nettoumsatz von mindestens 100 Millionen Euro pro Jahr erzielen. Damit erhofft sich die EU-Kommission Einnahmen in Höhe von 6,8 Milliarden Euro im Jahr. Dieser Vorschlag spaltet selbst die Koalition: Während Kanzler Christian Stocker (ÖVP) um die Wettbewerbsfähigkeit fürchtet, sprach sich Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) dafür aus.

US-Techkonzerne und Krypto im Visier

EU-Ratspräsident Costa und das EU-Parlament wollen unterdessen US-Techkonzerne zur Kasse bitten. Costa sieht einen jährlichen Beitrag von drei Prozent auf die Umsätze aus Online-Werbung, digitalen Vermittlungsdiensten und Nutzerdaten vor. Zahlen müssten Unternehmen, die in der EU mit digitalen Geschäften mindestens 50 Millionen Euro Umsatz und weltweit mehr als 750 Millionen Euro Umsatz pro Jahr erzielen. Costa rechnet dadurch mit Einnahmen von etwas mehr als fünf Milliarden Euro jährlich. Der Vorschlag stößt bei einigen EU-Staaten auf Kritik, sie fürchten einen Gegenschlag der US-Regierung unter Präsident Donald Trump.

Zudem kündigte Costa an, als neues Eigenmittel Abgaben im Bereich Kryptowährungen prüfen zu lassen - auch das EU-Parlament will Kapitalgewinne aus Kryptowerten sowie Online- und Glücksspiele besteuern. Auch die Vergabe von Mobilfunk-Frequenzen soll nach Ansicht Costas Geld in die EU-Kassen spülen.

hel/ths