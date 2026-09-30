BASF Aktie

BASF für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
30.09.2026 11:04:38

STICHWORT: Rhein ist eine der meistbefahrenen Wasserstraßen der Welt

BINGEN/DUISBURG (dpa-AFX) - Der Rhein ist laut der zuständigen Bundesbehörde eine der verkehrsreichsten Wasserstraßen der Welt. Gewöhnlich passieren täglich Hunderte Schiffe etwa Mainz, Düsseldorf und Köln. Derzeit prägt jedoch extremes Niedrigwasser den Fluss und beeinträchtigt die Schifffahrt schwer.

Der mehr als 1.200 Kilometer lange Rhein durchquert oder berührt von der Schweiz bis in die Niederlande mehrere Staaten. Zahlreiche Unternehmen säumen seine Ufer. Ein großer Teil von ihnen nutzt den Strom als Transportweg und Kühlwasserreservoir, etwa der Chemiekonzern BASF in Ludwigshafen.

Tourismus prägt beispielsweise das Unesco-Welterbe Oberes Mittelrheintal zwischen Koblenz sowie stromaufwärts Rüdesheim und Bingen - mit der höchsten Burgendichte der Welt, vielen Weinbergen und malerischen Ortschaften.

Schon vor zwei Jahrtausenden bildete der Rhein einen Teil der Grenze des Römischen Reiches und war Lebensader für Handel und Versorgung. Die Dampfschifffahrt vom frühen 19. Jahrhundert an revolutionierte den Güter- und Personentransport./jaa/DP/mis

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu LANXESS AG

mehr Nachrichten

Analysen zu BASF

mehr Analysen
29.09.26 BASF Kaufen DZ BANK
28.09.26 BASF Buy Deutsche Bank AG
28.09.26 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
28.09.26 BASF Outperform Bernstein Research
24.09.26 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

BASF 50,02 0,33% BASF
BayWa AG (vink. NA) 2,46 -3,15% BayWa AG (vink. NA)
K+S AG 15,27 0,79% K+S AG
LANXESS AG 12,56 0,96% LANXESS AG
thyssenkrupp AG 14,49 -0,96% thyssenkrupp AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:42 3. Quartal 2026: So performten die DAX-Aktien im abgelaufenen Jahresviertel
02:49 September 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
30.09.26 3. Quartal 2026: So bewegten sich die ATX-Aktien im abgelaufenen Jahresviertel
27.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 39
27.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 39: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schließen tiefer -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Börsen in Asien letztlich höher
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich am Dienstag leichter. Die US-Börsen bewegten sich zur Wochenmitte auf unterschiedlichem Terrain. Anleger in Asien zeigten sich in Kauflaune.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen