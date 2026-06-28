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28.06.2026 07:00:00
Stichwort - Strategische und Kritische Rohstoffe in der EU
Strategische Rohstoffe sind jene, die für die EU-Wirtschaft von strategischer Bedeutung sind, bei denen ein starkes Wachstum der Nachfrage erwartet wird und es schwierig ist, die Erzeugung zu steigern. Kritische Rohstoffe definieren sich wiederum über ein besonders hohes Versorgungsrisiko und eine hohe wirtschaftliche Bedeutung.
Zu den Zielen der EU gehört es, bis 2030 mindestens 10 Prozent des Eigenbedarfs bei strategischen Rohstoffen in der EU zu gewinnen, mindestens 40 Prozent des Eigenbedarfs in der Union zu verarbeiten und aus keinem einzelnen Drittland über 65 Prozent eines strategischen Rohstoffs zu importieren. Außerdem sollen die Recyclingquoten stark erhöht werden.
Dass 10 Prozent des Eigenbedarfs bis 2030 in der EU gewonnen werden können, bezweifelt Frank Melcher, Professor an der Montanuniversität Leoben. Für viele kritische und strategische Rohstoffe seien zwar Ressourcen vorhanden, die wirtschaftlich gewinnbaren Reserven seien aber oftmals nicht bekannt und die gesellschaftliche Akzeptanz sowie politische Unterstützung für heimische Bergwerksprojekte gering. "Eine Deckung von 10 Prozent des eigenen Bedarfs durch Produktionen aus EU-Mitgliedsstaaten in 2030 erscheint daher für zahlreiche kritische Rohstoffe derzeit nicht realistisch", schließt Melcher in einer 2025 in den Berg- und Hüttenmännischen Monatsheften veröffentlichten Studie. Lediglich für Kupfer und Lithium erscheine die Erreichung dieses Ziels möglich.
Strategische und kritische Rohstoffe
Strategische Rohstoffe sind derzeit:
Bauxit/Aluminiumoxid/Aluminium; Bismut; Bor in metallurgischer Qualität; Kobalt; Kupfer; Gallium; Germanium; Lithium in Batteriequalität; Magnesiummetall; Mangan in Batteriequalität; Grafit in Batteriequalität; Nickel in Batteriequalität; Metalle der Platingruppe; Seltenerdmetalle für Dauermagnete (Nd, Pr, Tb, Dy, Gd, Sm und Ce), Siliciummetall; Titanmetall; Wolfram
Kritischen Rohstoffe sind derzeit:
Antimon; Arsen; Bauxit/Aluminiumoxid/Aluminium; Baryt; Beryllium; Bismut; Bor; Kobalt; Kokskohle; Kupfer; Feldspat; Flussspat; Gallium; Germanium; Hafnium; Helium; Schwere seltene Erden; Leichte seltene Erden; Lithium; Magnesium; Mangan; Grafit; Nickel in Batteriequalität; Niob; Phosphatgestein; Phosphor; Metalle der Platingruppe; Scandium; Siliciummetall; Strontium; Tantal; Titanmetall; Wolfram; Vanadium
tsk/cgh
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