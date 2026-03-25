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25.03.2026 17:31:00
Stichwort - Treibstoffpreise: Maßnahmen in Deutschland
Auch in Deutschland sind gestiegene Spritpreise infolge des Iran-Krieges Thema. Beim wichtigsten Handelspartner Österreichs gehen die Pläne aber nicht so weit, wie die Vorhaben hierzulande. Am Donnerstag soll im Bundestag eine Regel erstmals beschlossen werden, die in Österreich gerade erst verschärft wurde: Tankstellen sollen Spritpreise nur mehr einmal täglich erhöhen dürfen, während das in Österreich mittlerweile nur mehr drei Mal wöchentlich geht.
Steuerliche Maßnahmen oder Eingriffe in die Margen von Tankstellen, Lagerern und Raffinerien sind im Nachbarland vorerst keine geplant. Dafür soll am Donnerstag das Kartellrecht verschärft werden. So soll ein leichteres Vorgehen gegen marktbeherrschende Mineralölkonzerne ermöglicht werden.
Der deutsche Kanzler Friedrich Merz (CDU) kann sich zwar weitere Maßnahmen vorstellen. Aber: "Wir können nicht jede Preisentwicklung durch steuerliche Maßnahmen oder durch Maßnahmen aus dem Bundeshaushalt heraus ausgleichen. Das beste Mittel, um die Preise wieder unter Kontrolle zu bringen, ist eine Beendigung des Krieges im Iran." Berlin tue alles dafür, dies möglichst schnell zu erreichen.
phs/spo
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