Stichwort - Wie sich der Basiseffekt auf die Inflation auswirkt

Die Inflation in Österreich hat sich im Jänner abgeschwächt, auch für das Gesamtjahr 2026 wird mit einem deutlich niedrigeren Anstieg der Verbraucherpreise gerechnet. Das Institut für Höhere Studien (IHS) etwa rechnet heuer mit einer Inflation von 2,2 Prozent, während die durchschnittliche Inflationsrate 2025 noch bei 3,6 Prozent gelegen hat. Den Großteil des Inflationsrückgangs dürfte dabei ein statistisches Phänomen, der sogenannte Basiseffekt, ausmachen.

Die Höhe der Teuerungsrate eines bestimmten Monats hängt nicht nur von der aktuellen Preisentwicklung ab, sondern auch vom Preisniveau des Vorjahres. Gab es in der vergleichbaren Vorjahresperiode einen (vorübergehenden) starken Preisanstieg, so wird die aktuelle Inflationsrate tendenziell niedriger oder auch rückläufig ausfallen, selbst wenn sich die Preise gegenüber dem Vormonat kaum verändern, hält die Statistik Austria etwa fest.

An einem konkreten Beispiel festgemacht: Durch das Auslaufen der Strompreisbremse Ende 2024 kam es 2025 zu einem massiven Preisschub beim Haushaltsstrom. Der Vergleich der Preise mit den durch die Energiehilfen gesenkten Werte führte zu einer sprunghaften Verteuerung. Dieser Effekt fällt heuer weg, weil der Preisschub beim Strom durch das Auslaufen von Energiehilfen nun nicht mehr in die Berechnung der Teuerungsrate für 2026 einfließt. Dieses statistische Phänomen bezeichnen Fachleute als "Basiseffekt", der heuer laut IHS für etwa 0,8 Prozentpunkte des Inflationsrückgangs verantwortlich sein dürfte.

sag/tpo

WEB http://www.statistik.at/