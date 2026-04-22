Stifel Financial CorpShs Aktie
WKN: 873773 / ISIN: US8606301021
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22.04.2026 13:10:42
Stifel Financial Corp. Q1 Income Climbs
(RTTNews) - Stifel Financial Corp. (SF) released a profit for its first quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line came in at $242.09 million, or $1.48 per share. This compares with $43.67 million, or $0.26 per share, last year.
Excluding items, Stifel Financial Corp. reported adjusted earnings of $237.48 million or $1.45 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 17.8% to $1.478 billion from $1.255 billion last year.
Stifel Financial Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $242.09 Mln. vs. $43.67 Mln. last year. -EPS: $1.48 vs. $0.26 last year. -Revenue: $1.478 Bln vs. $1.255 Bln last year.
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