Stifel Financial CorpShs Aktie
WKN: 873773 / ISIN: US8606301021
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21.10.2026 13:23:28
Stifel Financial Corp. Q3 Profit Climbs
(RTTNews) - Stifel Financial Corp. (SF) released earnings for its third quarter that Increases, from last year
The company's bottom line totaled $224.82 million, or $1.40 per share. This compares with $202.05 million, or $1.22 per share, last year.
Excluding items, Stifel Financial Corp. reported adjusted earnings of $234.09 million or $1.46 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 99961.2% to $1.635 billion from $1.634 million last year.
Stifel Financial Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $224.82 Mln. vs. $202.05 Mln. last year. -EPS: $1.40 vs. $1.22 last year. -Revenue: $1.635 Bln vs. $1.634 Mln last year.
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