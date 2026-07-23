Stifel Financial: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Stifel Financial hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 22.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,34 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Stifel Financial ein EPS von 0,890 USD je Aktie vermeldet.

Stifel Financial hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,64 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,49 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at