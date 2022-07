Stifel Financial präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Stifel Financial hat sich am 27.07.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2022 beendeten Quartals geäußert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,40 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,70 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,90 Prozent auf 1,11 Milliarden USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,15 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,63 USD gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 1,18 Milliarden USD gesehen.

Redaktion finanzen.at