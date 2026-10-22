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22.10.2026 06:31:29
Stifel Financial präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Stifel Financial hat sich am 21.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,40 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,23 USD je Aktie in den Büchern standen.
Umsatzseitig wurden 1,64 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Stifel Financial 1,63 Milliarden USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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