Stifel Financial: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Stifel Financial ließ sich am 28.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Stifel Financial die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 2,31 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Stifel Financial 2,09 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde auf 1,75 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,59 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 5,87 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 6,25 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,95 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 6,35 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at