Stifel Financial zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Stifel Financial hat am 22.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Stifel Financial hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,48 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,260 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 1,67 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 13,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,47 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at