Stifel nimmt Porsche AG mit 'Hold' in die Bewertung auf - Porsche-Aktie stärker

Die Investmentbank Stifel hat Porsche AG mit "Hold" und einem Kursziel von 98 Euro in die Bewertung aufgenommen.

Der jüngst an die Börse gegangene Sportwagenbauer ist laut Analyst Daniel Schwarz der attraktivste deutsche Autobauer. Er verdiene zwar im Vergleich zu Mercedes-Benz und BMW einen Bewertungsaufschlag. Doch eine Bewertung wie ein Luxushersteller sei angesichts der geringeren Profitabilität, Widerstandsfähigkeit, Kapitaleffizienz und Barmittelschöpfung nicht angemessen, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Studie.

Die Porsche-Aktie klettert im XETRA-Handel zeitweise um 1,55 Prozent auf 97,08 Euro.

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2022

