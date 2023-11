Stifel wird pessimistischer: Kursziel für KION gesenkt

Der Appetit der Kunden auf Investitionen in Sachen Online-Handel sei unverändert gedämpft, schrieb Analyst Alexander Koller in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie, in der es auch um KION GROUP ging. Profiteure der gegenwärtigen Entwicklung dürften die Anbieter von Logistikdiensten in der Industrie sein, weniger die von konsumbezogenen Services.

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)