TUI Aktie
WKN DE: TUAG50 / ISIN: DE000TUAG505
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21.08.2026 00:59:35
Stifling heat and broken toilets: TUI River Cruise passengers tell of their holiday hell
Holidaymakers tell the BBC they paid for luxury breaks but faulty air conditioning left them in sweltering heat.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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