KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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28.04.2026 07:55:00
Stiftung Deutsche Depressionshilfe warnt vor KI als Therapie-Ersatz
Chatbots werden für viele zum Gesprächspartner bei seelischen Problemen. Doch gerade bei ernsthaften Erkrankungen stoßen die Systeme an Grenzen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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