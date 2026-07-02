Allianz Aktie
WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005
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02.07.2026 15:20:00
Stihl und Kärcher bilden Akku-Allianz
Für ihre Profi-Geräte wollen die beiden Firmen in Zukunft die gleichen Akkus verwenden. Auch andere Hersteller pflegen solche Kooperationen bereits.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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