Stikine Energy stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Stikine Energy hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 26.06.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 28.02.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,71 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,180 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Stikine Energy hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 2,610 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -3,120 CAD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at