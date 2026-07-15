Plaza Aktie
WKN DE: A2JRS3 / ISIN: CL0002456714
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15.07.2026 10:58:00
Still struggling to find a buyer, actress Aubrey Plaza cuts price of $5 million L.A. home
Aubrey Plaza has lowered the price of her Spanish-style California compound by nearly a half-million dollars—less than two months after she relisted the property at a drastically reduced ask.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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Nachrichten zu Plaza SA Registered Shs
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24.02.26
|Ausblick: Plaza informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)