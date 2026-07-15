Plaza Aktie

Plaza für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JRS3 / ISIN: CL0002456714

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15.07.2026 10:58:00

Still struggling to find a buyer, actress Aubrey Plaza cuts price of $5 million L.A. home

Aubrey Plaza has lowered the price of her Spanish-style California compound by nearly a half-million dollars—less than two months after she relisted the property at a drastically reduced ask.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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