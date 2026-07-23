Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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23.07.2026 19:49:00
Still waiting for the free $1,000 to hit your child’s ‘Trump account’? Here’s what to know.
Around $1.5 billion has been deposited into the accounts since their launch earlier this month, the Treasury Department said.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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