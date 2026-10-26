Stille AB: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Stille AB lud am 23.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 2,73 SEK gegenüber 0,100 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 22,95 Prozent auf 170,6 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 138,8 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at