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27.04.2026 06:31:29
Stille AB: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Stille AB hat am 24.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,33 SEK gegenüber 1,63 SEK im Vorjahresquartal.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Stille AB im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 38,50 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 179,1 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren 129,3 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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