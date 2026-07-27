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27.07.2026 06:31:29
Stillfront Group Registered legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Stillfront Group Registered hat am 24.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,44 SEK gegenüber -0,150 SEK im Vorjahresquartal.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Stillfront Group Registered in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 7,87 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,32 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel waren 1,44 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,383 SEK sowie einen Umsatz von 1,31 Milliarden SEK prognostiziert.
Redaktion finanzen.at
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