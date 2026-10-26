Stillfront Group Registered: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Stillfront Group Registered lud am 23.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,18 SEK präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,110 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Stillfront Group Registered in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,97 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,29 Milliarden SEK im Vergleich zu 1,37 Milliarden SEK im Vorjahresquartal.

Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Gewinn je Aktie von 0,635 SEK hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 1,28 Milliarden SEK erwartet.

Redaktion finanzen.at