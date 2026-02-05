Stillfront Group Registered stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Stillfront Group Registered hat am 04.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 4,72 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -14,190 SEK je Aktie erwirtschaftet worden.

Stillfront Group Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,36 Milliarden SEK abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 18,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,66 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 0,270 SEK ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 1,37 Milliarden SEK erwartet.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 4,750 SEK vermeldet. Im Vorjahr waren -14,400 SEK erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 5,71 Milliarden SEK – eine Minderung um 15,24 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 6,74 Milliarden SEK eingefahren.

In Bezug auf das abgelaufene Geschäftsjahr hatten die Analysten-Schätzungen bei einem Gewinn von 1,20 SEK je Aktie sowie einem Umsatz von 5,73 Milliarden SEK gelegen.

