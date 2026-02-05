05.02.2026 06:31:28

Stillfront Group Registered stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Stillfront Group Registered hat am 04.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 4,72 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -14,190 SEK je Aktie erwirtschaftet worden.

Stillfront Group Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,36 Milliarden SEK abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 18,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,66 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 0,270 SEK ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 1,37 Milliarden SEK erwartet.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 4,750 SEK vermeldet. Im Vorjahr waren -14,400 SEK erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 5,71 Milliarden SEK – eine Minderung um 15,24 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 6,74 Milliarden SEK eingefahren.

In Bezug auf das abgelaufene Geschäftsjahr hatten die Analysten-Schätzungen bei einem Gewinn von 1,20 SEK je Aktie sowie einem Umsatz von 5,73 Milliarden SEK gelegen.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow fester -- ATX höher -- DAX im Plus -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische Markt notiert vor dem Wochenende etwas höher. Der deutsche Leitindex setzt sich in der Gewinnzone fest. Der Dow geht auf Erholungskurs. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen