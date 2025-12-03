Stillwater Critical Minerals: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Stillwater Critical Minerals hat am 01.12.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,02 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Stillwater Critical Minerals -0,010 CAD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at