Stimmung bei den Familienunternehmen verschlechtert sich - Umfrage

BERLIN (Dow Jones)--Die Familienunternehmen in Deutschland beurteilen ihre Geschäftslage so schlecht wie zuletzt zur Corona-Pandemie im vierten Quartal 2020. Das zeigt die jüngste Quartalsumfrage der Familienunternehmer und der Jungen Unternehmer. Auch die Aussichten der Unternehmer verdüstern sich wieder: So mies wie jetzt schätzten die Firmenchefs ihre Erwartungen auf neue Aufträge zuletzt im erstem Quartal 2021 ein. Die Familienunternehmen fordern von der Politik eine Stärkung der angebotsorientierten Wirtschaftspolitik, um so den möglichen Beginn einer sich selbst verstärkenden Welle zu verhindern. Mit solch einer Wirtschaftspolitik werden üblicherweise Steuern gesenkt und auf Deregulierung gesetzt.

Der Umfrage unter 847 Mitgliedern der beiden Verbände zufolge schrauben viele Unternehmen ihre Investitionspläne momentan auffallend zurück. Mehr als jeder dritte Familienunternehmer (34 Prozent) plant derzeit gar keine Investitionen. Gefragt, was sie daran hindert zu investieren, nennen mittlerweile 55 Prozent der Unternehmer die Bürokratiekosten beziehungsweise die Überregulierung. 41 Prozent schrecken die Unberechenbarkeit der Finanz-und Wirtschaftspolitik ab. 43 Prozent behindert der Fachkräftemangel.

"Dies sind frühe Warnzeichen, die die Regierungen in Bund und Ländern nicht übersehen sollten. Jede heute unterlassene Investition in den heimischen Standort fehlt morgen in den Auftragsbüchern anderer Unternehmen wie Baufirmen, Dienstleister oder Maschinenhersteller. Dies könnte der Beginn einer sich selbst verstärkenden Welle sein", sagte Marie-Christine Ostermann, Präsidentin der Familienunternehmer

Wenn das "Anti-Investitions-Virus" erst ausgebrochen sei und sich ausbreite, könnten sogar die Arbeitslosenzahlen wieder steigen, wie sie warnte. Um dies zu verhindern, müsse man nach zwei Jahrzehnten Nachfragepolitik nun auf Angebotspolitik umschalten und jegliche weitere Bürokratie-Belastungen stoppen.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/sha

(END) Dow Jones Newswires

July 25, 2023 07:14 ET (11:14 GMT)