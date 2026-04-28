28.04.2026 16:15:40

Stimmung der US-Verbraucher hellt sich im April auf

DOW JONES--Die Stimmung unter den US-Verbrauchern hat sich im April aufgehellt. Wie das Forschungsinstitut Conference Board berichtete, stieg der Index des Verbrauchervertrauens auf 92,8. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Stand von 89,0 erwartet. Der Vormonatswert wurde auf 92,2 von zunächst 91,8 nach oben revidiert.

Der Index für die Einschätzung der aktuellen Lage verbesserte sich auf 123,8 (Vormonat: 124,1), jener für die Erwartungen erhöhte sich auf 72,2 (71).

"Das Verbrauchervertrauen stieg im April leicht an, blieb aber insgesamt nahezu unverändert, trotz der erheblichen Besorgnis über steigende Benzinpreise, da der Krieg im Nahen Osten zu einem sprunghaften Anstieg der Preise für Brent-Rohöl führte", erklärte Dana M. Peterson, Chefökonomin bei The Conference Board.

Die US-Verbraucher spielen eine Schlüsselrolle für die US-Wirtschaft, weil rund 70 Prozent des Bruttoinlandsprodukts vom Privatkonsum abhängen.

Im Rahmen der Umfrage des Conference Board wurden insgesamt 5.000 Haushalte befragt.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/brb

(END) Dow Jones Newswires

April 28, 2026 10:16 ET (14:16 GMT)

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