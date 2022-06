Stimmung der US-Verbraucher im Juni weiter unter Druck

Der an der Universität Michigan berechnete Index für die Verbraucherstimmung in den USA fiel bei der Umfrage am Monatsende auf 50,0 von 58,4 Ende Mai. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Stand von 50,2 erwartet. Bei der ersten Umfrage Mitte des Monats lag er bei 50,2.

Der Index für die Erwartungen belief sich auf 47,5 (Vormonat: 55,2, vorläufig: 46,8), der Index für die Einschätzung der aktuellen Lage wurde mit 53,8 (63,3 bzw 55,4) angegeben. Die Inflationserwartungen der Konsumenten auf Sicht von zwölf Monaten verharrten auf dem Vormonatsniveau von 5,3 Prozent. Auf Sicht von fünf Jahren legten sie zu auf 3,1 von 3,0 Prozent.

Die US-Verbraucher spielen eine Schlüsselrolle für die US-Wirtschaft, weil rund 70 Prozent des Bruttoinlandsprodukts vom Privatkonsum abhängen.

WASHINGTON (Dow Jones)