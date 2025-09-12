12.09.2025 16:04:40

Stimmung der US-Verbraucher stärker als erwartet eingetrübt

DOW JONES--Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im September abgeschwächt. Der an der Universität Michigan berechnete Index für die Verbraucherstimmung in den USA fiel bei der Umfrage zur Monatsmitte auf 55,4. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Stand von 58,1 erwartet. Bei der Umfrage Ende August lag er bei 58,2.

Der Index für die Erwartungen belief sich auf 51,8 (Vormonat: 55,9), der Index für die Einschätzung der aktuellen Lage wurde mit 61,2 (61,7) angegeben.

Die Inflationserwartungen der Konsumenten auf Sicht von zwölf Monaten verharrten auf dem Vormonatsniveau von 4,8 Prozent. Auf Sicht von fünf Jahren legten sie zu auf 3,9 von 3,5 Prozent. Die US-Verbraucher spielen eine Schlüsselrolle für die US-Wirtschaft, weil rund 70 Prozent des Bruttoinlandsprodukts vom Privatkonsum abhängen.

