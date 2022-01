Stimmung der US-Verbraucher trübt sich im Januar ein

WASHINGTON (Dow Jones)--Die Stimmung unter den US-Verbrauchern hat sich im Januar eingetrübt, nachdem sie sich in den letzten drei Monaten des Jahres 2021 aufgehellt hatte. Wie das Forschungsinstitut Conference Board berichtete, fiel der Index des Verbrauchervertrauens auf 113,8 (Dezember: 115,2) Punkte. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Stand von 111,7 erwartet. Der Index für die Einschätzung der aktuellen Lage verbesserte sich auf 148,2 (144,8), jener für die Erwartungen fiel auf 90,8 (95,4).

"Der Index der aktuellen Lage verbesserte sich, was darauf hindeutet, dass die Wirtschaft auf einer soliden Grundlage in das neue Jahr gestartet ist", erklärte die Herausgeberin der Umfrage, Lynn Franco. "Die Erwartungen hinsichtlich der kurzfristigen Wachstumsaussichten schwächten sich jedoch ab, was auf eine wahrscheinliche Abschwächung des Wachstums im ersten Quartal 2022 hindeutet. Gleichwohl stieg der Anteil der Verbraucher, die in den nächsten sechs Monaten Häuser, Autos und Großgeräte kaufen wollen."

Die US-Verbraucher spielen eine Schlüsselrolle für die US-Wirtschaft, weil rund 70 Prozent des Bruttoinlandsprodukts vom Privatkonsum abhängen. Im Rahmen der Umfrage des Conference Board wurden insgesamt 5.000 Haushalte befragt.

