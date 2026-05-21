Stimmung der Verbraucher im Euroraum hellt sich auf

DOW JONES--Das Verbrauchervertrauen im Euroraum hat sich im Mai verbessert. Der von der EU-Kommission ermittelte Index stieg um 1,6 auf minus 19,0 Punkte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Stand von minus 20,3 prognostiziert. Für die EU-27 verbesserte sich der Wert um 1,7 Punkte auf minus 18,2. Der endgültige Indexstand des Verbrauchervertrauens für Mai wird in der kommenden Woche veröffentlicht.

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May 21, 2026 10:36 ET (14:36 GMT)