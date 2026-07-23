23.07.2026 16:34:40

Stimmung der Verbraucher im Euroraum hellt sich auf

DOW JONES--Das Verbrauchervertrauen im Euroraum hat sich im Juli verbessert. Der von der EU-Kommission ermittelte Index stieg um 1,7 auf minus 15,9 Punkte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Stand von minus 16,7 prognostiziert. Der Wert für Juni wurde auf minus 17,6 von minus 17,7 Punkte korrigiert. Für die EU-27 verbesserte sich der Wert um 1,9 Punkte auf minus 15,1. Der endgültige Indexstand des Verbrauchervertrauens für Juli wird in der kommenden Woche veröffentlicht.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

July 23, 2026 10:34 ET (14:34 GMT)

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